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NİĞDE'DEKİ KAZADA ÖLÜ SAYISI 6 NİĞDE (A.A)

07 Ocak 2011 01:38

-NİĞDE'DEKİ KAZADA ÖLÜ SAYISI 6 NİĞDE (A.A) - 06.01.2011 - Niğde Emniyet Müdürlüğü, Bor ilçesinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili yapılan araştırmada, öldüğü bildirilen Mehmet Atalan'ın araçta bulunmadığını, ölü sayısının 6 olduğunu tespit etti. Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, Mesut Baykal yönetimindeki 51 KU 580 plakalı otomobilin, Bor-Zenger karayolunda, Uğur Şenluk'un kullandığı 68 DD 243 plakalı otomobille çarpıştığı kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğinin belirlendiği, daha önceki açıklamada, ölenler arasında olduğu bildirilen Mehmet Atalan'ın araçta bulunmadığının anlaşıldığı kaydedildi.

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