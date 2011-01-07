-NİĞDE'DEKİ KAZADA ÖLÜ SAYISI 6 NİĞDE (A.A) - 06.01.2011 - Niğde Emniyet Müdürlüğü, Bor ilçesinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili yapılan araştırmada, öldüğü bildirilen Mehmet Atalan'ın araçta bulunmadığını, ölü sayısının 6 olduğunu tespit etti. Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, Mesut Baykal yönetimindeki 51 KU 580 plakalı otomobilin, Bor-Zenger karayolunda, Uğur Şenluk'un kullandığı 68 DD 243 plakalı otomobille çarpıştığı kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğinin belirlendiği, daha önceki açıklamada, ölenler arasında olduğu bildirilen Mehmet Atalan'ın araçta bulunmadığının anlaşıldığı kaydedildi.