Niğde'deki HDP binasına pompalı tüfekli saldırı

Niğde HDP il binasına kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Binanın boş olması sayesinde saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, yaşananlarla ilgili açıklama yapan Niğde HDP EŞ Başkanı Hatun Geyik, "Partimiz HDP'ye yönelik Niğde özelinde bu sekizinci saldırıdır. Bundan önceki saldırılarda yaptığımız suç duyurularına gerekli hassasiyeti göstermeyen yetkililer cenazelerimiz çıkınca mı gerekli önlemleri alacaklar, silahlı sözlü saldırılarınız bize vız gelir, ne sindirebilirler ne de susturabilirler" dedi.

DHA'nın haberine göre, bugün Niğde'de HDP'nin Uludere katliamını protesto etme eyleminden sonra olaylar çıkmış bir polis hafif bir şekilde yaralanmıştı. Olayların büyümesini engelleyen polis parti binası önünde koruma çemberi oluşturdu. Ancak kimliği belirsiz kişiler parti binasına silahlı saldırı gerçekleştirdi. Binanın boş olmasından dolayı yaralanan olmadı.

Niğde HDP Eşbaşkanı Hatun Geyik saldırı ile ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Partimiz HDP'ye yönelik Niğde özelinde bu sekizinci saldırıdır. İlk kez ateşli silahlarla saldırıya uğruyoruz. Daha önceki saldırıların yapanların yanına kar kaldığını görerek cesaretlendirilen şovmen söylemlerle zehirlenen güruhlar bu kez de pompalı tüfeklerle partimize saldırmışlardır. Bundan önceki saldırılarda yaptığımız suç duyurularına gerekli hassasiyeti göstermeyen yetkililer cenazelerimiz çıkınca mı gerekli önlemleri alacaklar, silahlı sözlü saldırılarınız bize vız gelir, ne sindirebilirler ne de susturabilirler. İnadına barış inadına yaşasın halkların kardeşliği demeye, bu can bu tende kaldığı sürece devam edeceğiz.”