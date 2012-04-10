Niğde'de zincirleme kaza: 4 ölü 42 yaralı

Niğde E-90 karayolunda meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi de yaralandı
Uğur Mart'ın Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Niğde’de E-90 karayolu 5 Tepeler Mevkii’nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.30 sıralarında Altunhisar yol ayrımı yakınlarında duble yolda meydana geldi. Ahmet Sarmaşık yönetimindeki 02 P 2086 plakalı TIR’a, Bayram Gültekin’in yönetimindeki 68 DK 901 kamyon arkadan çarptı. Aynı yönde giden 58 yaşındaki Recep Çelik yönetimindeki 33 HK 508 yolcu otobüsü de kaza yapan kamyona çarptı.
Otobüs şoförü Recep Çelik, muavinler Tayfun Gökçe, Ersoy İlgili ve yolcu Gülbeyaz Günal kaza yerinde öldü. Yaralanan 42 kişi Aksaray ve Niğde’deki hastanelere kaldırıldı.