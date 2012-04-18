Niğde'de tren kazası: 12 yaralı

Niğde'deki tren kazasında 7 personel ve 5 yolcu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Niğde Ulukışla'da meydana gelen tren kazasında 12 kişi hafif yaralandı. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 05.10 sıralarında Arifiye-Adana seferini yapan 11126 sefer sayılı İç Anadolu Mavi trenine Ulukışla Gar'da dururken, Boğazköprü-Mersin seferini yapan 24072 sayılı yük treni arkadan çarptı.

Olayda trenin son iki vagonu ve yük treninde bulunan 7 personel ile 5 yolcu hafif yaralandı.

Açıklamada, olay sonrası Genel Müdürlükte kriz merkezi oluşturulduğu ve bir ekibin olay yerine intikal ettiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre yük treninin Ulukışla'ya girişte, emre rağmen duruş yapmaması ve kendisine açık olmayan makastan geçerek yolcu trenine arkadan çarpması sonucu meydana geldiği bildirildi.