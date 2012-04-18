T24 LogoT24 Logo
Gündem

Niğde'de tren kazası: 12 yaralı

Ulukışla ve Niğde Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

18 Nisan 2012 12:13

Niğde'deki tren kazasında 7 personel ve 5 yolcu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Niğde Ulukışla'da meydana gelen tren kazasında 12 kişi hafif yaralandı. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 05.10 sıralarında Arifiye-Adana seferini yapan 11126 sefer sayılı İç Anadolu Mavi trenine Ulukışla Gar'da dururken, Boğazköprü-Mersin seferini yapan 24072 sayılı yük treni arkadan çarptı.

Olayda trenin son iki vagonu ve yük treninde bulunan 7 personel ile 5 yolcu hafif yaralandı.

Açıklamada, olay sonrası Genel Müdürlükte kriz merkezi oluşturulduğu ve bir ekibin olay yerine intikal ettiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre yük treninin Ulukışla'ya girişte, emre rağmen duruş yapmaması ve kendisine açık olmayan makastan geçerek yolcu trenine arkadan çarpması sonucu meydana geldiği bildirildi.

ETİKETLER

Niğdetrenkaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24