-NİĞDE'DE TRAFİK KAZASI: 4 ÖLÜ, 1 YARALI NİĞDE (A.A)- 12.11.2010 - Niğde'de meydana gelen trafik kazasında kamyona arkadan çarpan LPG'li otomobildeki 4 kişi yanarak öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı. Yeşilgölcük-Niğde karayolunun 11. kilometresinde, Zekeriya Eroğlu'nun (42) kullandığı 06 VAF 78 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Selahattin Kunduz idaresindeki 41 F 4119 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sırasında LPG tüpünün patlaması nedeniyle otomobil bir anda alev aldı. Sürücüsü Eroğlu, otomobilde bulunan İbrahim Bengisu (28), eşi Gülizar Bengisu (24) ile çiftin 2 yaşındaki oğlu Ali Toprak Bengisu yanarak feci şekilde can verdi. İbrahim Bengisu'nun kardeşi İlhan Bengisu( 26) ise kamyon sürücüsü Kunduz'un müdahalesi ile yanan otomobilden son anda ağır yaralı olarak çıkartıldı. Bu arada, kazaya ilişkin kamyon sürücüsü Kunduz'un gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.