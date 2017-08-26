Niğde'de trafik kazası: 3 ölü 5 yaralı

Niğde’de saman yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Ali Osman Yıldız yönetimindeki Fransa plakalı otomobil, sürücüsü belirlenemeyen saman yüklü kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonun altına giren otomobil, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine jandarma ekibi ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kamyonda yaralanan Saip Avcu, Ahmet Sarp ile Suriye vatandaşları; Ahid Şeyven, Ümram Hüseyin ve Rahmi Habib, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kamyonun altına giren otomobilin içinde sıkışan Ali Osman Yıldız, Mustafa Kösek ve İsmail Yıldız’ın araçtan çıkarılması için AFAD ekiplerinden yardım istendi. Sağlık görevlileri gelen AFAD ekiplerince araçtan çıkartılan 3 kişinin öldüğünü belirledi. Kamyon sürücüsünün kimliğini belirlemek için çalışma başlatan jandarma, kazayla ilgili soruşturma soruşturmaya devam ediyor.