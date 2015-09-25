Niğde'de trafik kazası: Bu araçta 8'i çocuk 13 kişi hayatını kaybetti!

Niğde'de hafif ticari araç ile otomobil kaza yaptı. Ticari araçta 13 kişinin bulunduğu 8'inin çocuk olduğu bildirildi.

Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında Aksaray- Adana Karayolu’nun Niğde’nin Bor İlçesi’ne bağlı Obruk Mevkii yakınlarında meydana geldi. Adana istikametine giden sürücüsü belirlenemeyen 34 BA 4388 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yolun iki tarafındaki bariyerlere çarpıp devrildi. Bu sırada arkasından gelen 50 yaşındaki Hamdullah Akyüz yönetimindeki 68 DZ 067 plakalı otomobil de, hafif ticari araca çarptı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan 11 kişi yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan 3 kişi de yaralandı. Yaralılardan 2’si kaldırıldığı hastanede yaşamanı yitirdi. Kazada yaşamını yitirenlerden kimlikleri belli olanların isimleri şöyle:

Hafif ticari araçta bulunan Ali Kaman (1), Yunus Kaman (29), Zeynep Kaman (4), Nesibe Kaman (29), Mahmut Kaman (10), 3.5 aylık Adem Kaman ile otomobil sürücüsü Hamdullah Akyüz ve Hamdi Akyüz (50).