Niğde'de, Tohumculuk Kongresi başladı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) işbirliği ile uluslararası katılımlı Türkiye 6. Tohumculuk Kongresi, Niğde’de başladı. Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi\'nde gerçekleşen kongreye Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Ak Parti Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan Uluslararası Katılımlı Türkiye 6. Tohumculuk Kongresi’ne Türkiye’den 23 üniversite, 12 kamu araştırma kurumu, 9 özel sektör ve 9 farklı ülkeden 19 araştırıcının katıldığını söyledi. Kongrenin açılış konuşmasına yapan Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan dışa bağımlı olmayan tam bağımsız güçlü bir ülke olabilmek için daha çok ve daha kaliteli üretime dikkat çekti. Çalışkan, \"Son yıllarda tarım teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak tohumluk sadece tarımsal bir girdi değil teknoloji kullanarak elde edilen yüksek ekonomiye sahip sürdürülebilir gıda üretimi için stratejik konumda olan bir ürün haline gelmiştir. Bu alanda tohumculuk alanında daha farklı bilgi üretimi arge ve nitelikli insan kaynağına ihtiyaç olduğu aşikardır. Kongremize Türkiye’deki 23 üniversite 12 kamu araştırma kurumu 9 özel sektör olmak üzere toplam 180 kişi katılım göstermiştir. 9 farklı ülkeden 19 araştırıcı kongreye katılmıştır\" dedi.

ÜLKENİN BAĞIMSIZLIĞI SİZİN NE KADAR TOHUM ÜRETTİĞİNİZ İLE ALAKALI

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan ise ülkenin bağımsızlığının üretilen tohumla alakalı olduğunu söyledi. Kayacan şöyle konuştu:

\"Ülkemizde tohumculuk sektörü 1925’li yıllarda ilk defa çalışmaya başlamış fakat 1963 yılına kadar maalesef ortada fazla bir sonuç yok. Tohumculuk niye önemli. Bilim alanında ürünü arttıramadığınız sürece siz bu milletin karnını doyuramazsınız. Bunun en kolay yolu da tohumculuk sektöründeki gelişmeler olacaktır. Bu gelişmeleri ortaya koymak, bir güç istiyor bir sermaye istiyor, bir para istiyor. Bunun yanında bilimsel bir akıl istiyor. Bu bilimsel akıl dünyanın her yerinden daha fazla bu millette var. Bu miller neler yapabileceğini her zaman gösterdi ve gösterecektir. Yine bakanlığımız bünyesindeki patates araştırma enstitüsü gecen sene 8 tane yeni çeşidimizi ülkemiz tarımına kazandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu Niğde adına çok önemliydi bakanlık adına çok önemliydi ülke adına çok önemli. İnşallah yeni çeşitlerimiz hep birlikte göreceğiz. Atak helikopteri ne ise insansız hava aracımız ne ise ürettiğimiz yerli ve milli tohumlar o demektir. Ülkenin bağımsızlığı sizin ne kadar tohum ürettiğiniz ile alakalıdır.\"

Kongre 10-13 Eylül tarihleri arasında Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde devam edecek.

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