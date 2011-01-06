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NİĞDE'DE ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ NİĞDE (A.A)

06 Ocak 2011 21:53

-NİĞDE'DE ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ NİĞDE (A.A) - 06.01.2011 - Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen kazada yanarak ölen 7 kişinin kimlikleri belirlendi. Mesut Baykal yönetimindeki 51 KU 580 plakalı otomobilin, Bor-Zenger karayolunda, şerit ihlali yaptığı iddia edilen Uğur Şenluk'un kullandığı 68 DD 243 plakalı otomobille çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin, sürücüler Baykal ve Şenluk ile her iki otomobilde bulunan Mazlum Atalan, Hüseyin Atalan, Mehmet Atalan, Taner Kızılkaya ve Arif Akkurt olduğu belirtildi. Kazada otomobillerin alev alarak yandığı kaydedildi. Kazanın haber alınmasının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu arada, AK Parti Niğde Milletvekili Muharrem Selamoğlu, Bor Kaymakamlığına vekalet eden Altunhisar Kaymakamı Selim Çomaklı, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay İsmet Cansaran, Emniyet Müdür Vekili İsmail Koca ve Emniyet Müdür Yardımcısı Hayrettin Yıldız olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

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