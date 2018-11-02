Niğde'de merkezli sahte rapor operasyonu: 39 gözaltı

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE’de usulsüz ve sahte rapor alarak emekli olan, engelli ve bakım maaşı alan, maaşlarında artış yaptıranlara yönelik 8 ilde düzenlenen \'Engel-Sizsiniz\' kod isimli operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından; Niğde merkezli, Hatay, İstanbul, İzmir, Samsun, Erzincan, Adana ve Osmaniye illerini kapsayan eş zamanlı 46 adrese \'Engel-Sizsiniz\' adı verilen operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 39 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Niğde\'ye getirildi.

