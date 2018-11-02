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Niğde'de merkezli sahte rapor operasyonu: 39 gözaltı

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE’de usulsüz ve sahte rapor alarak emekli olan, engelli ve bakım maaşı alan, maaşlarında artış yaptıranlara yönelik 8 ilde düzenlenen 'Engel-Sizsiniz' kod isimli operasyonda 39 kişi gözaltına alındı

02 Kasım 2018 20:17

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE’de usulsüz ve sahte rapor alarak emekli olan, engelli ve bakım maaşı alan, maaşlarında artış yaptıranlara yönelik 8 ilde düzenlenen \'Engel-Sizsiniz\' kod isimli operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından; Niğde merkezli, Hatay, İstanbul, İzmir,  Samsun,  Erzincan,  Adana ve Osmaniye illerini kapsayan eş zamanlı 46 adrese \'Engel-Sizsiniz\' adı verilen operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 39 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Niğde\'ye getirildi.
 

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