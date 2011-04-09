-NİĞDE'DE KORKUNÇ CİNAYET NİĞDE (A.A) - 09.04.2011 - Niğde'de otomobilini satın aldığı genci, tabancayla öldüren lastik tamircisinin, cesedi bir süre araçla gezdirdikten sonra, ormanlık alan girişine gömdüğü iddia edildi. Katil zanlısı, olay yerine kepçe çağırarak, gömdüğü cesedin üzerine toprak yığdırdı. Oto yıkamacısı olarak çalışan Ali Yusuf Akman (24), otomobilini 23 bin lira karşılığında lastik tamircisi E.P.'ye (25) sattı. E.P. satın aldığı otomobile Ali Yusuf Akman'ı da alarak, Koyunlu beldesine gitmek üzere yola çıktı. İki genç, yolda belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Koyunlu ve Fertek beldeleri arasındaki ormanlık alan girişinde otomobili durduran E.P, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla otomobilden indirdiği Ali Yusuf Akman'a iki el ateş etti. İddiaya göre, E.P, Ali Yusuf Akman'ın öldüğünü anlamasına rağmen, 7 el daha ateş etti. Cesedi otomobilin bagajına koyan E.P, bir süre araçla gezdirdiği cesedi, Kumluca köyü Çatalkaya mevkisi Ören yolu üzerine götürdü. Cesedi, burada bir toprak birikintisine gömdüğü iddia edilen E.P, daha sonra olay yerine kepçe çağırdı. Kepçe operatörüne, ''Burada inşaat yapacağız'' diyen E.P, daha önce gömdüğü cesedin üzerine kepçeyle toprak yığdırdı. Bu arada, polis ekipleri, ailesi tarafından aynı gün kayıp başvurusu yapılan Ali Yusuf Akman'ı aramaya başladı. Akman'ın son görüştüğü kişi olarak belirlenen E.P. ve birlikte yaşadığı kadın gözaltına alındı. Kadının sorgusunda, E.P'nin eve kanlı elbiselerle gelip daha sonra üzerini değiştirdiğini söylemesi üzerine, E.P. suçunu itiraf etti. Polisi olay yerine götüren E.P, cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Polis, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla aynı kepçeyi olay yerine çağırdı. Kepçeyle yapılan kazıda, Ali Yusuf Akman'ın cesedine ulaşıldı. Kepçe operatörünün polise verdiği ifadede, ''Beni buraya çağırdı. (Bu alanda inşaat yaptıracağız diyerek), toprak alanın üzerine yan taraftan toprak getirtip alanı iyice kapattırdı'' dediği öğrenildi. Henüz 10 aylık evli olan Ali Yusuf Akman'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, katil zanlısı E.P'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.