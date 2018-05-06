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Niğde'de kamp yaparken mahsur kalan 7 üniversite öğrencisi kurtarıldı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de, dağlık arazide kamp yapan 7 üniversite öğrencisi, aniden  bastıran yağmur ve çıkan fırtınada mahsur kaldı

06 Mayıs 2018 01:59

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de, dağlık arazide kamp yapan 7 üniversite öğrencisi, aniden  bastıran yağmur ve çıkan fırtınada mahsur kaldı.
Olay, merkez ilçe Fesleğen köyünün dağlık bölgesinde meydana geldi. Kamp yapmak için araziye giden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi 7 kişi, aniden bastıran yağmur ve  fırtına nedeniyle mahsur kaldı. Öğrenciler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede öğrencilere ulaşan ekipler, mahsur kalan öğrencileri bulundukları yerden kurtardı.
Öğrenciler, kontrol amaçlı Bor Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

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