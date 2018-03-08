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Niğde'de kadınlar ve erkekler yer değiştirdi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle farkındalık yaratmak için düzenlediği etkinlikte kadınlar ve erkekler yer değiştirdi

08 Mart 2018 16:33

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Toplum Gönüllüleri Vakfı\'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle farkındalık yaratmak için düzenlediği etkinlikte kadınlar ve erkekler yer değiştirdi. 
Üniversite öğrencilerinden oluşan Niğde Toplum Gönüllüleri Vakfı üyeleri kent meydanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenledi. Etkinlikte kadınlar bisiklet tamir etti, erkekler ise örgü ördü, ütü yaptı ve bulaşık yıkadı. Çevredekiler ise meraklı gözlerle öğrencileri izlediler. Niğde Toplum Gönüllüleri Vakfı Ulaş Tepeli, \"Emekçi kadınlar için bir şeyler yapıyoruz. Bizim amacımız kadın erkek eşitliği. Kadınların ezildiği bir dönem yaşandı. Kadınları alçakta görmemek için kadınlara destek olsun diye böyle bir etkinlik yapıyoruz. Bizler erkekler olarak ütü yapabiliyoruz, kadınlarda bisiklet tamir edebilir\" dedi.

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