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Niğde'de fuhuş operasyonu: 28 gözaltı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de gerçekleşen fuhuş operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu kadın 28 kişi gözaltına alındı

07 Ocak 2018 23:39

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE\'de gerçekleşen fuhuş operasyonunda 3\'ü yabancı uyruklu kadın 28 kişi gözaltına alındı. 
Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki araştırma sonucunda kentte fuhuşa zorlama, teşvik ve aracılık yaptığı öne sürülen kişileri ve evlerini tespit etti. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde söz konusu kişilere yönelik operasyon düzenleyen polis, 3\'ü yabancı uyruklu kadın 28 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet kurusıkı tabanca ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusu devam ediyor. 

 

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