Niğde'de FETÖ'ye 1 tutuklama

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE merkezli 14 ilde, FETÖ\'nün askeri yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında yakalanan ve sorgumları tamamlanarak adliyeye sevk edilen 16 kişiden 1’i tutuklandı. 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla Niğde merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Şanlıurfa, Kayseri, Nevşehir, Diyarbakır, Giresun, Bursa, Karabük, Yalova, Hatay ve Kırıkkale\'de 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4’ü daha önce mahkeme tarafından serbest bırakılırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 kişi ise geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ankara’da görevli Astsubay Başçavuş M.A.Y., FETÖ üyeliğinden tutuklandı. Diğer 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.



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