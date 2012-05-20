Niğde'de düğün evinde silahlı kavga: 12 yaralı

Niğde merkeze bağlı Kömürcü köyündeki Naci Derebaşı ile Yeliz Aslan'ın düğününde, düğün sahipleri ile bir aile arasında tartışma çıktı. Pompalım tüfekle açılan ateşte 12 kişi yaralandı.

İddiaya göre düğün sahipleriyle tartışan Özen K., Tokay K., Erkan K. ve Burhanettin K, yeniden damadın baba evine gelerek yanlarındaki pompalı tüfekle ateş açtılar.

Düğün evindeki, İsrafil, Hacı, Cangül, İnci, Tolga, Şerafettin, Gülden, Gülsüm, Serhat, Fadime ve Burcu Derebaşı ile Özay Aydın vücutlarına isabet eden pompalı tüfek saçmalarıyla yaralandı.

Zanlılar Özen K, Tokay K., Erkan K. ve Burhan K'nın, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.