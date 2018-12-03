NİĞDE'DE ÇIĞ ALTINDA KAYBOLAN 2 DAĞCIDAN 1'İNE ULAŞILDI

NİĞDE\'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı\'nda tırmanış yaparken üzlerine çığ düşen Kemal Karakoç\'u arama çalışmaları sürerken, çığdan kurtulan Hilal İşcan\'a ise ulaşıldı. İçcan, kurtarıldığı bölgeden helikopterle alınarak Adana Şehir Hastanesi\'ne götürüldü.

Demirkazık Dağı Eznevit zirvesine tırmanış gerçekleştiren, Hilal İşcan ile erken arkadaşı Kemal Karakoç saat 16.00 sıralarında inişe geçtiklerinde üzerlerine çığ düştü. İçcan kar kütlesinin altında kendi imkanıyla kurtulurken, Karakoç\'a ise ulaşamadı. Telefonla 112 Acil\'i arayan İşcan\'ın yardım talebi üzerine bölgeye JAK, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Mümtaz Çankaya Dağevi\'nden oluşturulan kriz merkezinde toplanan ekipler, İçcan ile çığ altında kalan Karakoç için yola çıktı. Adana\'dan bölgeye havalanan askeri helikopter de arama çalışmalarına hava desteği sağladı. Arama çalışmalarına başlayan Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve AFAD ekipleri\'ne bir helikopterde havadan destek verdi.

DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU

Bölgedeki kötü hava koşullarına rağmen arama çalışmalarını sürdüren ekipler, sabah saatlerinde İşcan\'ı buldu. Donmak üzere olan İşcan ise, helikoptere alınarak Adana Şehir Hastanesi\'ne götürüldü. Ayrıca Karakoç ve İşcan\'ın arkadaşlarıda arama çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye geldi.

Görüntü Dökümü

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- Helikopterin dağcıyı bulunduğu bölgeden alması

- Bölgenin genel görüntüsü

- Bekleyen ambulans ve sağlık ekipleri

- Arama ekiplerinin hazırlık yapması

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(ÇAMARDI),(DHA)