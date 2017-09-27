Niğde’de ambulans kazası: 1 yaralı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de kamyona arkadan çarpan ambulans sürücüsü Ersin Esen, yaralandı. Araçta sıkışan Esen\'i, itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, Niğde-Kayseri yolunda sabah saatleride meydana geldi. Ersin Esen yönetimindeki 51 NA 060 plakalı ambulans, önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada, aracın içinde sıkışan ambulans sürücüsü Ersin Esen, Niğde itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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