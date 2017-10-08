Niğde’de 400 polisle asayiş uygulaması

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE\'de 400 polisin katılımıyla kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu\'nun talimatıyla \'Huzur 51 Niğde1\' adı verilen asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 6 noktada önleyici yol denetimi yapılırken, umuma açık yerlerde incelemelerde bulunuldu. Sabit nokta yol denetiminde köpeklerle arama yapıldı.

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, suçun önlenmesi için uygulamaların devam edeceğini söyledi. Cebeloğlu, \"Huzur 51 Niğde1\' uygulaması kapsamında vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak üzere şehrin giriş ve çıkışları da dahil olmak üzere 6 ana kavşakta uygulama yaptık. Niğde merkezle birlikte aynı zamanda da ilçelerimizde de uygulama yapıldı. Vatandaşlarımızın güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarımız sürecek\" dedi.



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