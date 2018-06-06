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Niğde'de 2 çocuk babası memur intihar etti

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) - NİĞDE’de 2 çocuk babası Yasin Ş

06 Haziran 2018 15:24

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) - NİĞDE’de 2 çocuk babası Yasin Ş. (35), kendisini doğal gaz borusuna asarak, yaşamına son verdi.
Merkez İlhanlı Mahallesi’nde Yasin Ş. bilinmeyen bir nedenle evde kimsenin olmadığı sırada mutfakta kendisini doğalgaz borusuna astı. Şahin’i asılı halde bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Şahin’in öldüğünü belirledi. Hacıabdullah Belediyesi’nde memur olduğu belirlenen Yasin Ş.’in Yozgat’ta toprağa verileceği bildirildi.

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