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Niğde'de 19 köy yolu kapandı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, yoğun kar yağışı nedeniyle 19 köyün yolunun ulaşıma kapalı olduğunu söyledi

19 Ocak 2018 15:58

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, yoğun kar yağışı nedeniyle 19 köyün yolunun ulaşıma kapalı olduğunu söyledi.
Niğde İl genelinde  yoğun kar yağışı gece etkisini arttırdı. Saat 22.00\'den itibaren bazı köy yolları ulaşıma kapandı.  İl Özel İdaeri ekipleri taraf köy yollarının açılmasına için çalışmalar aralıksız sürüdürülüyor. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, \"Sabah saatlerinden itibaren merkeze bağlı 10 köy, Bor İlçesine bağlı 7 köy ve Çiftlik ilçesine bağlı 2 köyde yollar ulaşıma kapanmış durumda. Ulukışla, Çamardı ve Çiftlik\'te kar yağışı halen devam etmektedir. Açılan yollar bu nedenle  yeniden kapanmaktadır. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre hizmet verecek ve hiçbir köyümüzde ne bir hastamız ne bir yaşlımız mağdur edilmeden istediği anda şehir merkezine ulaşacak ve burada tüm hizmetlerden faydalanabilecektir\" dedi.

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