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Niğde’de 19 kişi uyuşturucudan tutuklandı

ALİ KADI/NİĞDE,(DHA) - NİĞDE merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcıları ile kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 24 kişiden 19’u tutuklandı

11 Ocak 2018 03:23

ALİ KADI/NİĞDE,(DHA) - NİĞDE merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcıları ile kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 24 kişiden 19’u tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Niğde merkezli Kayseri ve İstanbul\'da uyuşturucu satıcıları ile kullanıcılarına yönelik operasyon düzenleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 71 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguları tamamlanan şüphelilerden 47\'si serbest bırakılırken, 24\'ü de adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandıktan sonra mahkemeye sevk edilen 24 şüpheliden 19\'u tutuklanarak cezavine gönderildi, 5\'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

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