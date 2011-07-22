Niğde Emniyet Müdürü Albayrak serbest

T24 - Niğde'de yürütülen suç örgütü soruşturması kapsamında, bu sabah gözaltına alınan Niğde Emniyet Müdürü Yusuf Albayrak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Cumhuriyet Savcıları, abah saatlerinde Yusuf Albayrak'ın makamı ve evinde arama yaptı.



"Çıkar amaçlı, silahlı suç örgütü kurma ve üyesi olma" iddiasıyla savcılığın talimatıyla gözaltına alınan, Cumhuriyet Savcısı Abdulkadir Polat'a ifade verdikten sonra tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Albayrak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Emniyet Müdürü Albayrak, adliyeden çıkarken gazetecilerin "Neden gözaltına alındınız?" sorusu üzerine, "Devlet memuruyum, herhangi bir açıklama yapamam, hepimize geçmiş olsun" dedi.



Savcı Abdulkadir Polat'ın, Albayrak'ın serbest bırakılmasına itiraz edeceği öğrenildi.

Evlerde arama yapıldı



Eş zamanlı olarak Bor İlçe Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Niğde İl Emniyet Müdürü Yardımcısı iken rütbe alarak Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu'nda görev yapmaya başlayan 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Raşit Çavdar ile Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı işadamı Arif Arı'nın da işyerleri ve evlerinde de aramalar yapıldı.



Aramanın nisan ayında başlatılan ve daha önce iki emniyet müfettişinin de tutuklandığı çete operasyonu ile ilgili olduğu sanılıyor.



Niğde'de 13 Nisan'da suç örgütüne yönelik başlatılan operasyonda 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, bu kapsamda tefecilik yapmak, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak, suç örgütüne yardım etmek amacıyla özel evrakta sahtecilik yapmak' suçlaması ile 15 kişi tutuklanmıştı.



Operasyonda gözaltına alınan Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesinde çalışan 3 polis ise savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.



Polisler hakkında daha sonra başlatılan idari soruşturmada görevlendirilen Adana Bölge Grup Başkanlığı'nda görevli 1'inci sınıf emniyet müdürü olan başmüfettişler E.S. ve E.D., 8 Haziran'da 'soruşturma sırasında delilleri kararttığı şüphesiyle' gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.



21 Temmuz'da Niğde Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkartılan emniyet başmüfettişleri E.S. ve E.D. ile emniyet amiri F.K., 'delillerin tamam olduğu' gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.





