Niğde Belediyespor-Kahramanmaraşspor: 1-1

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)
STAT: Niğde 5 Şubat
HAKEM: İlker Yasin Avcı (xx), Armağan Çekinmez (xx), Aykut Onar (xx)
NİĞDE BELEDİYESPOR: Metin Uçar (xx),Tolga Çavdar (xx) (DK 76 Osman (x), Mehmet Gürkan Öztürk (xx) (DK 71 Oktay Pop (x), Uğur Ayhan (xx), Emre Öztürk (xx), Hakan Çevik (xx), Tunç Murat Behram (xx) (DK 65 Ömer Yıldız(x), Volkan Özcan (xx), Sefa Aksoy (xx), Eren Tokat (xx), Taner Yılmaz (xx)
KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut Balkan (xx), Bilal Hallaçlar (xx), Evren Kilarci (xx), Serbay Yağız (xx), Ramazan Kahya (xx), Timur Bayram Özgöz (xx) (DK 76 Yusuf Emre(x), Devrim Taşkaya (xx) (DK 88 Aytürk(x), Burak Saban (xx), Yakup Ramazan Zorlu (xx) (DK 56 Aydın(x), Ethem Ercan Pülgir (xx), Eser Akbaş (xx)
GOLLER: Dk. 90 Hakan Çevik (Niğde Belediyespor) Dk. 73 Timur Bayram Özgöz (Kahramanmaraşspor)
KIRMIZI KART: Dk 82 Ethem Ercan Pülgir (Kahramanmaraş)
SARI KARTLAR: Eren Tokat, Hakan, Uğur Ayhan, Emre Öztürk, Sefa (Niğde Belediyespor), Ethem Ercan Pülgir (Kahramanmaraş)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup’ta Niğde Belediyespor, sahasında Kahramanmaraşspor ile 1-1 berabere kaldı.
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