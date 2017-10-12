Niğde Belediyespor, Hacettepe’ye bileniyor

Niğde Belediyespor Teknik Direktörü Ahmet Yavuz: \"Bizi hafife alan takımların korkulu rüyası olacağız\"

Adnan ÇELEBİ / NİĞDE, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Niğde Belediyespor, deplasmanda oynayacağı Hacettepe maçının hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Ahmet Yavuz, Hacettepe deplasmanından üç puan alarak döneceklerini söyledi. Yavuz, \"Takımımız tam oturmadı. Oturursa çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Bu sene ilk zaman bayağı bir zorlandık daha sonra takım kendine geldi iyi galibiyetler ve puanlar aldık. İnşallah Hacettepe deplasmanından da üç puanla dönerek yenilmezlik serimizi devam ettiririz\" dedi.

Hacettepe deplasmanın zor olduğunu ifade eden Yavuz şöyle devam etti:

\"Hacettepe takımı zorlu bir rakip. Biz rakibimizi iyi tanımak için maçlarını izliyoruz ve zayıf taraflarını çözüp ona göre biz de takım olarak kendimize bir yol çizeceğiz. Deplasmanda Hacettepe\'yi yenerek 3 puan alacağımıza ben ve futbolcularım inanıyoruz. Ligin ilk başlarında Niğde Belediyespor\'u grupta bulunan takımlar zayıf görüyorlardı. Ancak görüyorum ki grubumuzdaki takımlar Niğde Belediyespor\'un zayıf bir takım olmadığını gördü. Bizim takım olarak oyun felsefemiz maçın son dakikasına kadar mücadele eden koşan bir takım olmaktı ve bunu da başardık. Niğde Belediyespor olarak grubumuzda bulunan bütün takımları yenecek güçteyiz ve yenmesek de yenilmeyecek güçteyiz. Bizi hafife alan takımların korkulu rüyası olacağız.\"

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