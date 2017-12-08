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Spor

Niğde Belediyespor Başkanı Özmen istifa etti

Ali KADI / NİĞDE,(DHA) - NİĞDE Belediyespor Başkanı Bayram Özmen, kulüp başkanlığından istifa ettiğini açıkladı

08 Aralık 2017 19:32

Ali KADI / NİĞDE,(DHA) - NİĞDE Belediyespor Başkanı Bayram Özmen, kulüp başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Niğde Belediyespor Başkanı Bayram Özmen, Yönetim Kurulu ile birlikte kulüp basın toplantısı düzenledi. Özmen burada yaptığı konuşmada, \"Kulübümüz 3 aydır maddi olarak sıkıntılar içerisindedir. Bu sıkıntıların ilk göstergesi olarak Ahmet Yavuz hocamız istifa ederek ilimizden ayrıldı. Niğde Belediyespor Başkan ve yönetim kurulu olarak takımımız için elimizden gelenin fazlasıyla yaptığımızdan şüphemiz yok. Yaklaşık 6.5 yıldır sürdürdüğüm yönetim kurulu üyeliğinden ve 4 aydır devam ettiğim Niğde Belediyespor kulüp başkanlığından istifa ediyorum\" dedi.
Öte yandan Niğde Belediyespor oyuncuları da bugün antrenmana çıkmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Niğde Belediyespor Başkanı Bayram Özmen\'in konuşması
- Kupalardan detay
- Özmen\'in Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte görüntüsü

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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