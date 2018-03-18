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Spor

Niğde Belediyespor - Pendikspor: 3-0

Ali KADI/NİĞDE(DHA) STAT: 5 Şubat HAKEMLER: Hasan Avcı(XXX), Özgün Karakoçlu(XXX), Hüseyin Kıvanç Durmaz(XXX) NİĞDE BELEDİYESPOR: Muzaffer Sarıibrahim(xxx), Mehmet Gürkan Öztürk(xxx) (Tunç Murat Behram dk

18 Mart 2018 20:24

Ali KADI/NİĞDE(DHA)

STAT: 5 Şubat
HAKEMLER: Hasan Avcı(XXX), Özgün Karakoçlu(XXX), Hüseyin Kıvanç Durmaz(XXX)
NİĞDE BELEDİYESPOR: Muzaffer Sarıibrahim(xxx), Mehmet Gürkan Öztürk(xxx) (Tunç Murat Behram dk.84(xx), Uğur Ayhan(xxx) (Seçkin dk. 80(xx), Emre Öztürk(xxx), Hakan Çevik(xxx), Volkan Özcan(xxx)(Eren dk.30(xx), Sefa Aksoy(xxx), Ömürcan Yıldırımlı(xxx), Cabir Coşar(xxx), Taner Yılmaz(xxx), Volkan Geyik(xxx)
PENDİKSPOR: Mehmet Cinpir(xx), Gökhan Meral(x), Süheyl Çetin(x), Taha Tunç(x) (Yasin dk.53(x), Mustafa Öztürk(x), Yaser Hacımustafaoğlu(x), Bahadır Özkan (x) (Kudret dk.75(x), Erdem Koçal (x) (Fatih dk.53(x), Erol Yükseker(x), Azad Filiz, Okan Yıldız(x)
GOLLER:  Mehmet Gürkan Öztürk (dk. 43 dk.45)Seçkin Getbay (dk.90), (Niğde Belediyespor)
SARI KARTLAR:  Taner Yıldız (Niğde Belediyespor), Azad Filiz, Taha Tunç (Pendikspor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup karşılaşmasında Niğde Belediyespor, sahasında Pendikspor\'u 3-0 mağlup etti.

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