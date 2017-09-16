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Spor

Niğde Belediyespor - Nazilli Belediyespor: 1 - 1

Ali KADI / NİĞDE, (DHA) STAT: 5 Şubat HAKEMLER: Burak Pakkan(xx),  Kadir Kantekin(xx), Ahmet Ulu (xx) NİĞDE BELEDİYESPOR: Metin Uçar(xxx), Volkan Özcan(xx),, Taner Yılmaz(xx), Hakan Çevik(xx), Volkan Geyi(xx), Seçkin Getbay(xx) (81' Eren Tokat), Oktay Po

16 Eylül 2017 21:56

Ali KADI / NİĞDE, (DHA)

STAT: 5 Şubat
HAKEMLER: Burak Pakkan(xx),  Kadir Kantekin(xx), Ahmet Ulu (xx)
NİĞDE BELEDİYESPOR: Metin Uçar(xxx), Volkan Özcan(xx),, Taner Yılmaz(xx), Hakan Çevik(xx), Volkan Geyi(xx), Seçkin Getbay(xx) (81\' Eren Tokat), Oktay Pop(xx), Cabir Coşar(xx), Uğur Ayhan(xx) (70\' Sefa Aksoy), Mehmet Gürkan Öztürk (xx)(65\' Emre Öztürk), Tunç Murat Behram
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Fatih Öztürk(xx), Ayhan Tuna Üzümcü(xx), Bora Yelken(xx), Mert Er Estik(xx), Nurettin Kayaoğlu(xx), Halil Zeybek(xx) (46\' Abdulkadir Kaplan), Turgay Gölbaşı(xx), Mehmet Ersavaş(xx) (81\' İlker Sayan), Fatih Üge(xx), Mert Çapar(xx) (65\' Hakan Turan), Tayfur Emre Yılmaz(xx)
GOLLER: DK 14: Mehmet Gürkan Öztürk (Niğde Belediyespor), DK 84: Tayfur Emre Yılmaz (Nazilli Belediyespor)
SARI KARTLAR: DK 17: Seçkin Getbay (Niğde Belediyespor), DK 19: Tunç Murat Behram (Niğde Belediyespor), DK 89: Nurettin Kayaoğlu (Nazilli Belediyespor), DK 90: Mert Er Estik (Nazilli Belediyespor)
KIRMIZI KART: DK 75: Tunç Murat Behram (Niğde Belediyespor)

SPOR Toto 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Niğde Belediyespor, kendi evinde konuk ettiği Nazilli Belediyespor ile  1-1 berabere kaldı.

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