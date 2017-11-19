Niğde Belediyespor - Kırklarelispor: 1-0

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)
STAT: Niğde 5 Şubat
HAKEMLER: Burak Taşkınsoy(xx), Mücahit Değermenci(xx), Ogün Kamacı(xx),
NİĞDE BELEDİYESPOR: Metin Uçar(xxx), Volkan Özcan(xxx), Taner Yılmaz(xxx), Hakan Çevik(xxx), Volkan Geyik(xxx), Seçkin Getbay (xxx) (85\' Hasan Üstübücü(xx), Sefa Aksoy(xxx), Cabir Coşar(xxx), Uğur Ayhan(xxx) (90\' Tolga Çavdar(xx), Mehmet Gürkan Öztürk (xxx) (59\' Tunç Murat Behram (xxx), Emre Öztürk(xxx)
KIRKLARELİSPOR: Alişan Şeker(xx), Koray Şanlı(xx), Davut Babur(xx), Soner Birinci(xx), İbrahim Sürgülü(xx), Enis Çeliksu(xx) (46\' Salim Kaya(x), Osman Torun(xx), Hakkı İsmet Şimşek (xx) (64\' Metincan Cici(x), Caner Koca(xx), Oğuzhan Erdoğan (xx) (79\' Tekin Adar(x), Sinan Kurumuş(xx)
GOL: DK 75: Tunç Murat Behram (Niğde Belediyespor)
SARI KARTLAR: DK 59 Taner Yılmaz, DK 65: Hakan Çevik, DK 70: Cabir Coşar (Niğde Belediyespor), DK 61: Salim Kaya (Kırklarelispor),
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup’ta Niğde Belediyespor, sahasında Kırklarelispor’u oyuna ikinci yarı giren Behram’ın attığı golle 1-0 yendi.