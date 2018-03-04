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Niğde Belediyespor  - Hacettepe Spor: 0-0

Ali KADI / NİĞDE,(DHA) STAT: Niğde 5 Şubat HAKEMLER, Veli Karakaya (xx), Yusuf Doğan (xx), Uğur Ünal NİĞDE BELEDİYESPOR: Metin Uçar(xx) - Volkan Özcan (xx) (Dk

04 Mart 2018 20:25

Ali KADI / NİĞDE,(DHA)

STAT: Niğde 5 Şubat
HAKEMLER, Veli Karakaya (xx), Yusuf Doğan (xx), Uğur Ünal
NİĞDE BELEDİYESPOR: Metin Uçar(xx) - Volkan Özcan (xx) (Dk. 83 Mehmet Feyzi Yıldırım(x), Taner Yılmaz(xx), Hakan Çevik(xx), Volkan Geyik(xx), Seçkin Getbay(xx), Oktay Pop(xx) (Dk.71 Ali Akburç(x), Tunç Murat Behram(xx), Cabir Coşar(xx), Uğur Ayhan(xx), Ömürcan Yıldırımlı(xx)
HACETTEPE SPOR: Yasin Davuş(xx) -  Aytaç Öden(xx), Orhan Evci(xx), Mahmut Bilir (xx)(Dk. 56 Serdarcan Eralp(x), Fethi Özer(xx), Noyan Öz(xx), Çağrı Bülbül (xx) (Dk. 90 Çayan Poshoroğlu(?), Alaaddin Okumuş(xx), Kadir Arı (xx) (Dk.84 Mehmet Tuğrul Başkan(?), Soner Dikmen, Hüseyin Çolak
SARI KARTLAR: Cabir Coşar, Oktay Pop, Hakan Çevik Ali Akburç (Niğde Belediyespor) -  Soner Dikmen (Hacettepe Spor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Niğde Belediyespor, evinde konuk ettiği Hacettepe Spor ile 0-0 berabere kaldı.

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