T24 LogoT24 Logo
Spor

Niğde Belediyespor - Bandırmaspor: 2-1

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) STAT: Niğde 5 Şubat Hakem: Davut Dakul Çelik (xxx), Emir Eray Eyisoy (xxx), Caner Eroğlu (xxx) NİĞDE BELEDİYESPOR: Metin Uçar (xxx)- Seçkin Getbay (xxx), Emre Öztürk (xxx)(Dk

28 Ocak 2018 19:22

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

STAT: Niğde 5 Şubat
Hakem: Davut Dakul Çelik (xxx), Emir Eray Eyisoy (xxx), Caner Eroğlu (xxx)
NİĞDE BELEDİYESPOR: Metin Uçar (xxx)- Seçkin Getbay (xxx), Emre Öztürk (xxx)(Dk.85 Mehmet Fevzi Yıldırım x), Hakan Çevik (xxx), Tunç Murat Behram (xxx), Volkan Özcan (xxx), Sefa Aksoy (xxx)(Dk.80 Uğur Ayhan x), Ömürcan Yıldırımlı (xxx)(Dk.71 Mehmet Gürkan Öztürk x), Cabir Coşar (xxx), Taner Yılmaz (xxx), Volkan Geyik (xxx)
BANDIRMASPOR: Oğulcan Şahin (xx)- Erdi Öner (xx)(Dk.74 Bahri Can Avcı x), Birhan Vatansever (xxx), Özgür Çelik (xxx), Erhan Şentürk (xxx), Berkay Can Değirmencioğlu (xxx), Hüseyin Altuğ Taş (xxx), Mehmet Gülmez (xxx)(Dk.46 Feyyaz Aydil x), Yunus Özdemir (xx)(Dk.46 Mertcan Çam x), Oğuzhan Kayar (xxx), Ali Türkan (xx)
GOLLER: Dk.4 ve Dk.8 Tunç Murat Behram (Niğde Belediyespor), Dk.90 Erhan Şentürk (Bandırmaspor),
SARI KARTLAR: Volkan Özcan, (Niğde Belediyespor) Berkay Can Değirmencioğlu, Birhan Vatansever (Bandırmaspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Niğde Belediyespor, evinde konuk ettiği Bandırmaspor’u 2-1 mağlup etti.
İki takım futbolcuları karşılaşmaya \'Kalbimizle Duamızla Mehmetçiğin Yanındayız\' yazılı pankartla çıktı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali KADINİĞDEDHA STAT NiğdeDavut DakulEmir Eray EyisoyCaner EroğluBELEDİYESPOR Metin UçarSeçkin GetbayEmreMehmet Fevzi YıldırımHakanTunç Murat BehramVolkanSefa AksoyUğur AyhanYıldırımlıMehmet GürkanCabir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24