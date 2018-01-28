Niğde Belediyespor - Bandırmaspor: 2 - 1

NİĞDE,(DHA)

TFF 2\'ncli Lig Beyaz Grup 19\'uncu hafta karşılaşmasında Niğde Belediyespor, Bandırmaspor\'u 2-1 mağlup etti.

Niğde 5 Şubat Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmada Davut Dakul Çelik düdük çaldı. Çelik\'in yardımcılıklarını Emir Eray Eyisoy ve Caner Eroğlu yaptı.

Mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3\'üncü dakikada Seçkin Getbay ve 7\'nci dakikada Tunç Murat Behram atarken, konuk Bandırmaspor\'un tek golü Erhan Şentürk\'ten geldi.

Bu sonucun ardından Niğde Belediyespor puanını 29\'a yükseltirken, Bandırmaspor ise 33 puanda kaldı.