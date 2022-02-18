Niğde Belediye Meclisi'nde 22 milyon euro kredi tartışması; "Bedavadan biraz daha pahalı"

Niğde Belediye Meclisi Olağanüstü toplantıyla Dünya Bankası'ndan 22 milyon euro kredi için toplandı. AKP grubunun önerisiyle Dünya Bankasından 30 yıl boyunca ödeme planı oluşturulan krediye, CHP ve İyi Parti karşı çıkarken, AKP ve MHP gruplarının oyuyla Belediye Meclisinden onay aldı.

Niğde Belediye Meclisi Başkanvekili Nevzat Türkkan yaptığı konuşmasında, kredi şartlarının uygun olduğunu belirterek, "Bu kredi sıfır faizle 5 yıl ödemesiz, bedavadan biraz daha pahalı" dedi. İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Ferit Aydoğan, kredi şartlarına itiraz ederek "Belediye bu kredi şartlarında borç batağına saplanacak" değerlendirmesinde bulundu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in Ankara ziyaretlerinden dolayı katılamadığı toplantıyı Başkanvekili Nevzat Türkan yönetti.

"Bedavadan biraz daha pahalı"

Olağanüstü toplanan Niğde Belediye Meclisi Dünya Bankalar Birliğinden 5 yıl ödemesiz 22 milyon Euro kredi çekilmesi konusunda toplandı. 5 yıl ödemesiz 30 yıl boyunca ödenecek kredi koşulları konusunda konuşan Niğde Belediye Meclisi Başkanvekili Türkkan yaptığı konuşmasında, kredi şartlarının uygun olduğunu belirterek, "Bu kredi sıfır faizle 5 yıl ödemesiz, bedavadan biraz daha pahalı" dedi.

"Bu kredi ile yağmur suları ve kanalizasyon hatları ayrılacak"

Niğde Belediye Meclisi oturumunu yönetin başkan vekili Nevzat Türkan, "22 milyon Euro 30 yıla sarih ve sıfır faizle ödenecek ve 5 yıl boyunca da ödeme yapılmayacak. Bedavadan azıcık pahalı. Size de deseler sizler de bu kredileri hemen alırsınız. Kaldı ki bu krediler Niğde'de altyapı hizmetlerinde kullanılacak, İlhanlı ve Selçuk Mahallelerinde yağmur suyu ile kanalizasyon hatları ayrılacak. Yağmur suyu arıtmaya girdiği zaman arıtma tesisimize zarar da veriyor. Niğde'de yağmur suyu ile kanalizasyon ayrıştırılmış değil. Dünya Bankasından alınıyor bu kredi çok da cazip ve sıfır faiz. Geçmişte de buna benzer krediler kullanıldı ve ödendi" sözlerini kullandı.

"Niğde'nin 30 yılı ipotek altına alınacak"

İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Ferit Aydoğan, Niğde Belediye Meclis Toplantısında kredi şartlarına itiraz ederek şunları söyledi:

"Belediye bu kredi şartlarında borç batağına saplanacak. Daha önce aldığınız 6 milyon liralık krediyi kullanın. Belediyenin bütün gelirleri aşağı yukarı bu kredi şartlarında eriyecek. Bu şartlar ile Niğde Belediyesi'nin daha önceki ve sonraki kredilerine ipotek konuyor. Bu şekilde yüksek kredilerin kullanılmasını ilimiz için riskli görüyoruz. Sıfır faiz de olsa yüksek faiz de olsa bu para ödenecek. Niğde'nin 30 yılı ipotek altına alınacak. İYİ Parti Belediye Meclis grubu olarak reddini talep ediyoruz."