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Niğde Açık Cezaevi, yılda 23 milyon lira kar ediyor

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE Açık Ceza İnfaz Kurumu, bünyesinde faaliyet gösteren ve hükümlülerin çalıştığı atölyelerle devlete, yıllık 23 milyon 800 bin TL kar sağlıyor

06 Şubat 2018 14:12

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE Açık Ceza İnfaz Kurumu, bünyesinde faaliyet gösteren ve hükümlülerin çalıştığı atölyelerle devlete, yıllık 23 milyon 800 bin TL kar sağlıyor.
Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nda, hükümlülerden oluşan çalışanlarla döşeme, mobilya, demir doğrama ve montaj atölyeleri başta olmak üzere 28 iş kolunda, Türkiye geneline hizmet sağlanıyor. Hükümlüler, cezalarını infaz edip, tahliye olduktan sonra dışarıda da iş kurarak, meslek sahibi olabiliyor. Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, birçok hükümlünün meslek öğrenip, cezasını tamamladığını belirterek, \"Bu hükümlülerin bir kısmı da taksirli suçlarda 3- 6 yıl ceza alarak, direkt buraya gönderilenlerden oluşmaktadır. Açık ceza infaz kurumlarında, \'İş Yurtları Yasası\'na dayalı kurumlardır. Bunlar, hükümlülerin topluma yeniden kazandırma faaliyetleri çerçevesinde \'çağdaş infaz\' gereğince de bunları yeniden topluma kazandırmak amaçlı çalışmalar çerçevesinde barındırılmaktadır\" dedi.
Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nun şu an 1200 hükümlüyü bünyesinde barındırdığını kaydeden Başsavcı Dönmez, \"Bu hükümlüler, dün içimizde olan insanlardı. Yarın yine içimizde olacaklar. Bunlar; kimimizin dayısı, kimimizin kardeşi, kimimizin amcası, kimimizin çocuğu, kimimizin eşi. Önemli olan, işledikleri suçun kesinleştikten sonra burada infazlarını gerçekleştirirken, yarın tekrar içimize döneceklerini unutmadan, onları yeniden içimize almak için sosyalleştirmek. Açık ceza infaz kurumları da bunlar için en önemli kurumlarımızdan biridir. Buradan çıktıktan sonra da bir sene de denetimli serbestlik çerçevesinde cezalarını infaz etmektedirler. Çalışılan iş yerlerinde muhakkak kar etmek esastır. Burada temel amaç para kazanmaktan çok, devlete maliyeti olan bu insanlarımızın maliyetini minimize etmektir. Birinci önceliğimiz de nasıl meslek öğreterek, kendi hayatlarını idame ettirebilmek için nasıl katkı sağlayabileceğimiz. Ayrıca 28 iş kolunda Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu 23 milyon 800 bin TL kar etti\" diye konuştu.

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