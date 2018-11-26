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Ekonomi

NIESR: May'in anlaşması ile Birleşik Krallık ekonomisi 10 yılda yüzde 4.0 küçülecek

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Kasım (DHA) – Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitusü (NIESR), Theresa May’in Brexit anlamasının uygulanması durumunda Birleşik Krallık ekonomisinin gelecek 10 yıl içinde yüzde 4

26 Kasım 2018 17:58

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Kasım (DHA) – Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitusü (NIESR), Theresa May’in Brexit anlamasının uygulanması durumunda Birleşik Krallık ekonomisinin gelecek 10 yıl içinde yüzde 4.0 daralacağını duyurdu.
NIESR ayrıca yabancı ülkelerden gelecek olan direkt yatırımın da yüzde 21 düşeceğini öngördüğünü açıkladı.
NIESR’den yapılan yazılı açıklama şöyle:
“Temel bulgulara göre hükümet tarafından onaylanan Brexit anlaşması uygulamaya geçtiğinde ve Birleşik Krallık Avrupa Birliği (AB) gümrük birliğinden ve ortak pazarından çıktığında ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılası 2030 yılına kadar yüzde 4.0 küçülecek.
“Bu durumun sebebi ise ticari hizmetlerde yaşanacak gecikmelerin ülkeyi hizmet satışı konusunda daha az cazip hale getirecek olması.
“Bu durum Birleşik Krallık’ta yatırım yapma konusunda yatırımcıların cesaretini kıracak ve bunun sonucunda Birlieşik Krallık’ta çalışanların verimi, ülkenin AB üyesi olarak devam ettiği senaryoya göre azalacaktır.”

 

 

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