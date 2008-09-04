Niemi futbolu bıraktı



Fulham'ın Finlandiyalı file bekçisi Antti Niemi, el bileğindeki sakatlığın bir türlü iyileşmediğini ve bu yüzden futbolu bıraktığını açıkladı.



36 yaşındaki kaleci, zaten sezon sonunda emekli olmayı planladığını ama sakatlığının bu süreci hızlandırdığını belirtti.



Niemi, Fulham'ın sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Planım sezon sonunda, sözleşmemin sona ermesiyle beraber emekli olmaktı. Ama bileğimdeki bu sakatlık yüzünden 2 ay boyunca antrenmanlara çıkamayacaktım. Kulübümün yöneticileriyle görüştüm ve durumumu anlayışla karşıladıkları için kendilerine minnettarım."



