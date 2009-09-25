Nida Garipoğlu AİHM'e başvuracak

Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun babası Nida Garipoğlu’nun avukatı, tutuklu olan babanın durumuyla iglili AİHM’e gideceklerini söyledi.

Nida Garipoğlu’nun avukatı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, baba Garipoğlu'nun soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Faruk Erşen Yılmaz'a ek ifade vermesinin ardından Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yaptı.

''Bu çok trajik bir olay. Her iki ailenin de dramı söz konusu'' diyen Feyzioğlu, bir cinayeti, gencecik bir insanın öldürülmesini küçük göstermenin söz konusu olamayacağını kaydetti.

Feyzioğlu, ''Ama öbür tarafta bu olayların dışında olan, olay öncesinde, sırasında ve sonrasında bambaşka bir yerde olduğu bütün dosya içeriğine göre sabit olan bir insan, üstelik evladı böyle bir olaya karıştığını ifade etmiş, bunun da bir baba için büyük bir trajedi olduğunu herkesin görmesi lazım.



Anayasa'da temel haklar yazılıdır. Bu temel hakların arkasında parantez açılıp, 'Nida Garipoğlu hariç' yazmıyor. O yüzden bir hak temel haksa bu herkes için haktır. Cezalar şahsidir, ceza sorumluluğu şahsidir. Olay sırasında bambaşka bir yerde olduğu sabit olan, aynı anda iki yerde birden bulunması fizik kuralları gereğince imkansız bir insanın cinayete, adam öldürmeye iştirakten dolayı hala tutuklu kalmasını açıkçası müdafi olarak, bir hukukçu olarak doğru görmek veya kabullenmek mümkün değil'' dedi.

"Beyanda bulunmaya zorlanamaz'

Feyzioğlu, dosyada gizlilik kararı bulunduğunu, bu karar nedeniyle dosya içeriğini incelemelerinin, telefon kayıtlarını görmelerinin ve ifadeleri okumalarının mümkün olmadığını belirterek, bu gizliliğin savunma hakkını ellerinden aldığını öne sürdü.

Bir taraftan da dosya içeriğini bir müdafi olarak basından takip etmek zorunda kalmalarının adil savunma hakkıyla açıklanamayacağını ifade eden Feyzioğlu, bunu müvekkili Nida Garipoğlu'na anlatmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Feyzioğlu, müvekkili Nida Garipoğlu'nun bugünkü ifadesinde, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, ''Ancak olay günü biliyorsunuz oğlu yakalanmamıştı ve ifade vermemişti.

Bugün artık ifade vermiştir ve ifadesinde gazetelerde okuduğunuz için sakınca görmüyoruz, bu olayı kendisinin işlediğini söylemiştir. Anayasa'ya göre, Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre, hiç kimse kendi çocuğunu suçlayıcı beyanda bulunmaya zorlanamaz. Beyanda bulunmama hakkı vardır. Nida Garipoğlu, daha önceki ifadelerinde bu hakkını kulanmıştı, ama oğlu gelip olayı anlattıktan sonra Nida Garipoğlu bugünkü ifadesinde, 'bana son anda böyle bir durumdan bahsetti, daha sonra arabadan indi' şeklinde ifade vermiştir. Nida Garipoğlu, bunun dışında hiçbir beyanda bulunmamıştır'' şeklinde konuştu.

Gazetecilerin, Nida Garipoğlu ile oğlu C.G'nin ifadelerinde çelişkili noktalar bulunduğunu söylemeleri üzerine Feyzioğlu, ''Müvekkilim ile oğlunun ifadeleri arasında çelişen hemen hemen hiçbir nokta yoktur. Bunların ayrıntılarını dava sürecinde mahkeme ve hakimler inceleyecektir. Onun dışında ince ince delilleri tartışmaya dökmek çok doğru değil'' diye konuştu.

AİHM'e başvuru hazırlığı

Avukat Feyzioğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, bu kadar uzun bir süre müdafilerin dosyayı görememesi, hakim huzuruna çıkılmadan aylarca insanların hürriyetlerinden mahrum edilmesi, cezaların şahsiliği ilkesinin ihlal edilmesi gibi hak ihlali olarak gördüğü tüm konuların Nida Garipoğlu ile ilgili soruşturmada söz konusu olduğunu ileri sürerek, bu konulara ilişkin AİHM'e başvurmak üzere hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Feyzioğlu, gazetecilerin, Nida Garipoğlu 'nun telefon kayıtlarına ilişkin sorusu üzerine de ''Müvekkilim bu konuda herhangi bir cevap vermemiştir'' dedi.