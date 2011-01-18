T24 LogoT24 Logo
Dünya

NICOLE KIDMAN'A BİYOLOJİK EVLAT LOS ANGELES (A.A)

18 Ocak 2011 10:54

-NICOLE KIDMAN'A BİYOLOJİK EVLAT LOS ANGELES (A.A) - 18.01.2011 - Oyuncu Nicole Kidman ile eşi country şarkıcısı Keith Urban, taşıyıcı anne yardımıyla ikinci çocuklarına kavuştu. Ünlü çift yaptıkları yazılı açıklamada, Faith Margaret Kidman Urban adını verdikleri kız çocuklarının 28 Aralık 2010'da ABD'nin Nashville kentinde dünyaya geldiğini duyurdu. Açıklamada, taşıyıcı anne yardımıyla dünyaya gelen bebeğin ünlü çiftin biyolojik kızı olduğu belirtildi. Oscar ödüllü 43 yaşındaki Kidman ile 43 yaşındaki eşi Urban 2006 yılında evlenmişlerdi. Çiftin 2008 yılında dünyaya gelen Sunday Rose adlı bir kızları daha bulunuyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24