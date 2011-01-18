-NICOLE KIDMAN'A BİYOLOJİK EVLAT LOS ANGELES (A.A) - 18.01.2011 - Oyuncu Nicole Kidman ile eşi country şarkıcısı Keith Urban, taşıyıcı anne yardımıyla ikinci çocuklarına kavuştu. Ünlü çift yaptıkları yazılı açıklamada, Faith Margaret Kidman Urban adını verdikleri kız çocuklarının 28 Aralık 2010'da ABD'nin Nashville kentinde dünyaya geldiğini duyurdu. Açıklamada, taşıyıcı anne yardımıyla dünyaya gelen bebeğin ünlü çiftin biyolojik kızı olduğu belirtildi. Oscar ödüllü 43 yaşındaki Kidman ile 43 yaşındaki eşi Urban 2006 yılında evlenmişlerdi. Çiftin 2008 yılında dünyaya gelen Sunday Rose adlı bir kızları daha bulunuyor.