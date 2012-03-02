Nicolas Sarkozy’ye yumurtalı protesto

T24 - Fransa’da seçimler için geri sayım sürerken, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, kampanyası kapsamında gittiği güneyde protesto edildi. Yumurta atılan Sarkozy, bir bara sığınmak zorunda kaldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, kampanyası kapsamında ülkenin güneyine gitti. Sarkozy, rakibi Sosyalist Francois Hollande’nin destekçileri tarafından protesto edildi.

Protestocuların kendisini sıkıştırması ve yumurta atması üzerine Sarkozy, bir bara sığınmak zorunda kaldı. Protestoculara tepki gösteren Sarkozy, olaydan Francois Hollande’yi sorumlu tuttu. Sarkozy, “Hollande’nin destekçilerinin beni dinlemeye gelen vatandaşları korkutmak için şiddet uygulayan bölücülerle ilişkilendirildikleri için üzgünüm” dedi.

Nicolas Sarkozy'nin girdiği bara yumurta atan göstericilere polis müdahale etti. 1 saat mahsur kalan Sarkozy, polisin göstericileri uzaklaştırmasının ardından bardan çıkabildi.