T24 LogoT24 Logo
Spor

Nicolas Anelka futbolu bırakıyor

34 yaşındaki Anelka'nın kariyerinde PSG, Real Madrid, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Bolton, Chelsea, Şanghay Şenhua ve Juventus takımları bulunuyor

23 Ağustos 2013 16:30

Menajerinin ani ölümüyle sarsılan, İngiltere Premier Lig takımı West Bromwich Albion'da forma giyen Fransız futbolcu Nicolas Anelka, teknik direktör Steve Clarke'a futbolu bırakmak istediğini bildirdi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, West Bromwich Albion Teknik Direktörü Clarke, sabah basının karşısına çıkarak, menajeri ve yakın arkadaşı Eric Manasse'ın geçen hafta hayatını kaybetmesinin ardından kendini toparlayamayan Anelka'nın, kendisine gelip futbolu bırakmak istediğini söylediğini doğruladı.

Antrenmanı terk eden deneyimli futbolcunun iyi durumda olmadığını vurgulayan Clarke, "Aramızda kısa bir konuşma geçti ve durumu hiç de iyi görünmüyordu. Kulüp de kendisine biraz zaman tanımaya karar verdi. Geleceğine yönelik doğru kararı vermesi için bir süre bizlerden uzak kalıp, kafasını toplamasını istedik" dedi.

Haberlerde, Clarke'ın, Anelka'nın takıma geri döneceğinden ümitli olduğu vurgulandı.

Anelka'nın sakatlığının da bulunduğunu belirten Clarke, "Bu hafta bizimle antrenmana çıkmadı. Everton maçına Nicolas'sız hazırlanıyordum" ifadelerini kullandı.

Bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen 34 yaşındaki Anelka'nın kariyerinde PSG, Real Madrid, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Bolton, Chelsea, Şanghay Şenhua ve Juventus takımları bulunuyor.

ETİKETLER

nicolas anelkafutbolemeklilik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24