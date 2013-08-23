Nicolas Anelka futbolu bırakıyor

Menajerinin ani ölümüyle sarsılan, İngiltere Premier Lig takımı West Bromwich Albion'da forma giyen Fransız futbolcu Nicolas Anelka, teknik direktör Steve Clarke'a futbolu bırakmak istediğini bildirdi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, West Bromwich Albion Teknik Direktörü Clarke, sabah basının karşısına çıkarak, menajeri ve yakın arkadaşı Eric Manasse'ın geçen hafta hayatını kaybetmesinin ardından kendini toparlayamayan Anelka'nın, kendisine gelip futbolu bırakmak istediğini söylediğini doğruladı.

Antrenmanı terk eden deneyimli futbolcunun iyi durumda olmadığını vurgulayan Clarke, "Aramızda kısa bir konuşma geçti ve durumu hiç de iyi görünmüyordu. Kulüp de kendisine biraz zaman tanımaya karar verdi. Geleceğine yönelik doğru kararı vermesi için bir süre bizlerden uzak kalıp, kafasını toplamasını istedik" dedi.

Haberlerde, Clarke'ın, Anelka'nın takıma geri döneceğinden ümitli olduğu vurgulandı.

Anelka'nın sakatlığının da bulunduğunu belirten Clarke, "Bu hafta bizimle antrenmana çıkmadı. Everton maçına Nicolas'sız hazırlanıyordum" ifadelerini kullandı.

Bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen 34 yaşındaki Anelka'nın kariyerinde PSG, Real Madrid, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Bolton, Chelsea, Şanghay Şenhua ve Juventus takımları bulunuyor.