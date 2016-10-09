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Spor
Deutsche Welle

Nico Rosberg şampiyonluğa doğru

Formula 1 Japonya Grand Prix'sinin galibi Mercedes'ten Nico Rosberg oldu. Bu sonuçla Alman pilot şampiyonluğa biraz daha yaklaşırken Mercedes markalar klasmanında sezon bitmeden mutlu sona ulaştı.

09 Ekim 2016 14:23

Formula 1'de sezonun 17'nci yarışı olan Japonya Grand Prix'ini Mercedes'in Alman pilotu Nico Rosberg kazandı. Rosberg böylece pole-pozisyonunda başladığı Japonya'da kariyerinin ilk zaferini rahat bir şekilde elde ederken toplamda 23'üncü birinciliğine ulaştı. Sezonun bitimine 4 yarış kala 313 puan toplayan Rosberg, takım arkadaşı 280 puanlı Hamilton'a 36 puan fark yaparak pilotlar klasmanında da ilk sıradaki yerini biraz daha sağlamlaştırdı.

9'uncu sezon galibiyetini alan Rosberg ödül töreninde Japon taraftarları överek "Zirvede bir hafta sonu oldu. Bu zaferle birlikte şimdi aynı zamanda özel bir hafta sonu. Süper bir başlangıç ve iyi bir strateji. Kendimi harika hissediyorum” diye konuştu.

5807 metrelik Suzuka pistinde 53 tur üzerinden yapılan yarışta Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, Rosberg'in Mercedes'ten takım arkadaşı Lewis Hamilton üçüncü oldu.

Hamilton'dan kötü başlangıç

Yarışı ikinci sırada başlayan Hamilton, ilk virajda yoldan çıkınca ilk tur sonunda sekizinci sıraya kadar geriledi. Buna karşılık Rosberg ise iyi bir çıkış alarak ilk turdan itibaren üstünlüğünü korudu. İki pilot arasındaki rekabet sadece bir kaç saniye sürdü. Rosberg iki pit stop strateji ile rahat bir yarış çıkardı. Daha sonra toparlanan eski dünya şampiyonu Hamilton ise özellikle son turlarda ikincilik için Red Bull'un genç pilotu Verstappen'i oldukça zorladı ancak Verstappen kendisini geçmesine izin vermedi ve podyumun ikinci sırasında yer aldı. Son turdaki geç fren çabası da fayda etmeyen Hamilton üçüncülükle yetindi.

Japonya yarışıyla birlikte Mercedes, markalar klasmanında şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Ferrari'ye çifte darbe

Dört dünya şampiyonluğu bulunan Ferrari'den Sebastian Vettel ise yarışı dördüncü sırada tamamladı. Alman pilot Malezya'da Rosberg'e çarpınca 3 sıra grid cezası almıştı. Vettel 6'ncılıkla başladığı Japonya'da 3'üncülüğe kadar yükselse de Hamilton'a geçildi. Son yedi yılda üst üste Suzuka'da podyuma çıkan Vettel bu kez başaramadı ve taraftarlarının da tepkisini çekti. Bir diğer Ferrari pilotu Kimi Raikkonen de yarış öncesi izni olmadığı halde şanzıman kutusunu değiştirdiği için beş sıra ceza alarak yarışa sekizinci sıradan başladı ve beşinci oldu.

Force India'nın Alman pilotu Nico Hülkenberg ise sekizinci olarak takımına puan kazandırdı. Sezonun 18'inci yarışı olan ABD Grand Prix'i 23 Ekim'de Austin'de yapılacak.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/SID/dpa, UÇ/HT

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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