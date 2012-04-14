Nico Rosberg Çin'de F1'deki ilk pole pozisyonuna uzandı

Nico Rosberg Çin'de dominant bir performansla kariyerinin ilk pole pozisyonuna ulaştı.

Nico Rosberg ikinci sırayı alan Hamilton ve üçüncü sıradaki Schumacher'den yaklaşık yarım saniye daha hızlı bir tur atarken Lewis Hamilton beş sıra grid cezası nedeniyle yarın yarışa yedinci sıradan başlayacak.

Bir Alman pilot ilk pole pozisyonunu kutlarken bir diğer Alman, Vettel 11. sırada başlayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Q2'de de Mercedes'in daha hızlı olan pilotu Rosberg Q3'te 1:35.212s'lik mükemmel bir tur atarak pole'ün sahibi oldu. Hamilton Mercedes'lerin arasına girmeyi başarmış olsa da aldığı ceza nedeniyle ilk çizgide olamayacak.

Hamilton'un aldığı ceza dördüncü en hızlı tur zamanını elde eden Kamui Kobayashi'ye de inanılmaz şekilde üçüncü sırada başlama şansı getirirken Kobayashi Sauber'in gelişimini bu sonuçla ispatlamış oldu.

Vettel'in ve RB8'in halihazırdaki durumu için pole pozisyonu uzak görünse de 11.lik Red Bull için 2009 Brezilya'dan beri yaşanan en büyük şok oldu.

Takım arkadaşından farklı bir egzoz tasarımı kullanan ve Q2'de Webber'den 0.3s yavaş olan Vettel 11. olarak alışılmamış bir sonuca imza attı. Romain Grosjean'ın son zaman turunda 10. en hızlı zamanı elde etmesi de Vettel'in ilk on sıranın dışında kalmasını sağladı.

Jenson Button ve Mark Webber'de şaşırtıcı bir sonuçla Kimi Raikkonen'in ardında altıncı ve yedinci en hızlı zamanları elde ettiler.

Malezya'nın flaş isimleri Sergio Perez ve Fernando Alonso yedinci ve sekizinci hızlı zamanları elde ederken Grosjean onuncu sırada kendisine yer buldu.