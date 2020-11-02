Nice'teki saldırıyla bağlantılı olarak 3 kişi daha gözaltına alındı

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Fransa'nın Nice kentinde bir kilisede 3 kişinin ölümüne neden olan bıçaklı saldırıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen 3 kişi daha gözaltına alındı.

25, 29 ve 63 yaşındaki üç erkeğin cumartesi günü Grasse kentinde gözaltına alındığı açıklandı. Bu vesileyle saldırıyla bağlantılı olarak sorguya götürülenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Polis, saldırının baş şüphelisi Brahim Aouissaoui'ye ait iki telefondan elde ettikleri verilerin Tunus vatandaşının 27 Ekim'de, yani saldırıdan 24 ila 48 saat önce Roma'dan trenle Nice'e geldiğini gösterdiğini ifade etti.

Kamera kayıtları Aouissaoui'nin çarşamba günü saldırıya uğrayan kilisenin yakınlarında olduğunu göstermişti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa'nın “İslamcı ideolojiyle savaşta olmasından” dolayı Fransa topraklarında yeni saldırılar olabileceğini söylemişti. RTL'ye konuşan Darmanin, “Hem içeride hem de dışarıdaki düşmana karşı savaş halindeyiz. Bu tarz korkunç saldırıların tekrarlanabileceğini anlamalıyız” dedi.

Geçen perşembe günü meydana gelen saldırıda bir kişi kilisenin içindeki üç kişiyi öldürmüştü. Öldürülenlerden birinin kafası kesilmişti. Kısa süre önce de dersinde Hz. Muhammed'i resmeden Charlie Hebdo karikatürünü öğrencilerine gösteren bir öğretmen Paris'te kafası kesilerek katledilmişti.