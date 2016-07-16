Nice saldırısının ardından Avrupa genelinde güvenlik alarmı

84 kişinin ölümüne neden olan Fransa'nın Nice kentindeki saldırının ardından Avrupa genelinde hükümetler ve güvenlik güçleri tedbirleri artırdıklarını duyurmaya başladı.

Almanya

Almanya emniyeti, Fransa sınırındaki güvenlik tedbirlerinin artırıldığını açıkladı.

Alman polisi kara sınırı geçişlerinin yanı sıra tren istasyonları ve havalimanlarında da takviye güçlerin göreve başladığını duyurdu.

Almanya emniyeti, güvenlik tedbirlerini artırma kararının Fransa'yla yapılan istişareler sonucu alındığını da belirtti.

İngiltere

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Nice saldırısı sonrasında başkentte planlanan halk etkinliklerinin güvenlik durumunu yeniden gözden geçirdiklerini söyledi.

Khan, Londra emniyetinin başkentlilerin güvenliğini temin etmek için ne gerekiyorsa yapacağını ifade etti ve "Radikal, zehirleyici ideolojiler Fransa'da da, Londra'da da, dünyanın diğer yerlerinde de yenilgiye uğrayacak" dedi.

İngiltere'de 'terör riski seviyesi' yüksek düzeyde tutuluyor.

İtalya

İçişleri Bakanlığı, Fransa-İtalya arasındaki kara sınırında bulunan 3 geçitte kontrollerin artırıldığını açıkladı.

İki ülke arasındaki Ventimiglia sınırındaki demiryolu hattında da güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkarıldı.

Savunma Bakanı Roberta Pinotti İtalya için de terör riski konusunda "yüksek kaygının" bulunduğunu, ancak bu tehdide karşı çok ciddi adımlar atıldığını söyledi.

Belçika

Belçika Başbakanı Charles Michel, gelecek hafta için planlanan milli bayram kutlamalarının öngörüldüğü şekilde gerçekleşeceğini duyurdu.

Ancak Michel, kutlamalar çerçevesinde görev yapacak polis sayısını artırdıklarını da belirtti.

Başbakan Michel, Belçika istihbaratının kalabalıkların toplandığı yerlerde büyük araçlarla saldırı düzenlenmesi riskini daha önce değerlendirdiğini de söyledi.

Çekya

Çek Emniyeti de Nice saldırısının ardından tedbir amacıyla güvenlik tedbirlerinin artırıldığını duyurdu.

Ülkenin Emniyet Genel Müdürü Tomas Tuhy, başkent Prag'daki ve diğer kentlerdeki uluslararası havalimanlarında da güvenliğin artırıldığını söyledi.

Ülkedeki kültürel etkinliklerde de daha fazla sayıda polisin görevlendirileceği açıklandı.