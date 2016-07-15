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Dünya

Tahliye edilen Nice Havalimanı'nda güvenlik alarmı kaldırıldı

Nice'te kamyonla düzenlenen terör saldırısında 84 kişi hayatını kaybetti

15 Temmuz 2016 18:03

Fransa'nın Bastille Günü kutlamalarında 84 kişinin hayatını kaybettiği kamyonlu terör saldırısına sahne olan Nice kentindeki havalimanı 'güvenlik' gerekçesiyle tahliye edildi. Havalimanındaki alarm bir süre sonra kaldırıldı.

Associated Press'in haberine göre, terminal binasındaki yolculardan dışarı çıkmaları istendi. AP muhabiri, Fransız güvenlik görevlilerinin içeri girdiğini aktardı. Muhabir, bir süre sonra ise havalimanındaki güvenlik alarmının kaldırıldığını ve yolcuların tekrar içeri alındığını bildirdi.

Fransa'nın turistik bölgesi Nice'te Fransız İhtilali'nin ilk kıvılcımı sayılan Bastille Günü kutlamaları sırasında bir kamyonun kalabalığın arasına girdiği terör saldırısında 12'si çocuk olmak üzere en az 84 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi de yaralandı. Fransız yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren kamyon şoförünün öldürüldüğünü açıkladı. Saldırganın 31 yaşında ve Tunus kökenli olduğunu iddia ediliyor. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, saldırısı sonra yaptığı açıklamada olağanüstü hâlin 3 ay daha uzatılacağını ifade etti. Ayrıca Hollande operasyonların 10 bin askerle devam edeceğini belirterek, "Irak'ta ve Suriye'de bize saldıranlara saldırmaya devam edeceğiz" dedi. 

Ayrıntılar geliyor... 

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