Niasse'ye dolap bile vermemişler!

Galatasaray’ın da transfer döneminde uzun süre kadrosuna katmak için uğraştığı Oumar Niasse, Everton’da U23 takımıyla idmanlara çıkıyor.

İngiliz basınına konuşan yıldız forvet, “Eşyalarımı koyabileceğim bir dolabım bile yok. Çantamla gelip, antrenmana çıkıp sonra arabamla eve dönüyorum. Çok üzücü, dürüst olmak gerekirse ben bunu hak etmiyorum” dedi.

Akhisar Belediyespor'da yıldızı parlayan Niasse, Lokomotiv Moskova'da geçirdiği iki sezonun ardından, 18 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olmuştu.

