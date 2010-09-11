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Spor

'Niang'la oynarsam çok gol atarım'

İspanyol yıldız, F.Bahçeli yöneticilerle yaptığı görüşmede, “Niang ile birlikte oynamak isterim.

11 Eylül 2010 03:00

T24- İspanyol yıldız, F.Bahçeli yöneticilerle yaptığı görüşmede, “Niang ile birlikte oynamak isterim. O Marsilya’da beraber oynadığı sıradan bir futbolcu olan Brandao’ya bile 15 gol attırdı” dedi.


Güiza’da her geçen gün ilginç gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın kadroda düşünmediği ve yönetimin de gözden çıkardığı İspanyol futbolcunun bir günü bir gününü tutmuyor. Sürekli olarak ayrılmak istediğini ve İspanya’ya dönmeyi planladığını belirten Güiza’nın, şimdi de sürpriz bir teklifle yönetimin karşısına çıktığı öğrenildi.


Ameliyat olmak için İspanya’da bulunan Güiza, yöneticilerle yaptığı telefon görüşmesinde, “Niang ile yan yana oynamak istiyorum” diyerek herkesi şaşırttı. F.Bahçe’ye geldiği günden bu yana tek forvet oynamanın sıkıntısını çektiğini dile getiren golcü futbolcu, “Bu nedenle başarılı olamadım. Sistem gereği forvette tek başıma kalıyorum. Böyle olunca da etkili olamıyorum” dedi.


‘Çok gol atarım’

Güiza, yöneticilerle yaptığı görüşmede sözü Niang’a getirdi. Senegalli yıldıza olan hayranlığını açıkça ifade eden Güiza’nın, “Çok kaliteli bir golcü. Geçen sezon Marsilya’da yanında oynayan sıradan bir futbolcu olan Brezilyalı Brandao’ya bile 15 gol attırdı. Bunun için ben de Niang ile birlikte oynamak istiyorum. Bu şans tanınırsa inanın bana çok gol atarım. Zaten benimde en büyük şikayetim forvette tek başıma kalmamdı” dediği öğrenildi. Şimdi bu teklif sonrasında yönetim ve Kocaman’ın tavrının ne olacağı merak konusu.

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