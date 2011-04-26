-NİANG'DAN KÖTÜ HABER İSTANBUL (A.A) - 26.04.2011 - Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Mamadou Niang'ın sağ dizinde kemik ödemi ve yan bağlarında zorlanma tespit edildi. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, dünkü antrenmanı şut çalışması sırasında sağ dizinde ağrı hissedince yarıda bırakan Niang'ın MR'ının çekildiği belirtilerek, ''Takımımızın dün yaptığı antrenmanı, diz bölgesindeki ağrı nedeniyle yarıda bırakan futbolcumuz Mamadou Niang'ın çekilen MR'ı sonrasında, sağ dizinde kemik ödemi ve sağ diz yan bağlarda zorlama tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine devam ediliyor'' denildi.