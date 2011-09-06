-Niang'dan hüzünlü veda İSTANBUL (A.A) - 06.09.2011 - Fenerbahçe'den Katar'ın Al Saad takımına transfer olan Senegalli futbolcu Mamadou Niang, sarı-lacivertli takımdan ayrıldığı için üzgün olduğunu belirterek, ''Gidiyorum ama kalbimin bir kısmı burada kalacak'' dedi. Senegalli oyuncu, FBTV'ye yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın da sayılı kulüplerinden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Hayatımda yeni bir sayfa açılıyor ama Fenerbahçe'den ayrılacağım için üzgünüm. Burada harika bir sezon geçirdim. Arkadaşlarımızla beraber çok büyük bir başarıya imza attık. Gidiyorum ama kalbimin bir kısmı burada kalacak. Hayatım boyunca hiç unutamayacağım anılar, arkadaşlıklar var. Harika bir sezon geçirdim. Camiamız, hocamız ve hepimiz için çok önemli olan şampiyonluğa, en genç oyuncudan kaptanlara kadar tüm takım, tüm ekip, tüm çalışanlar taraftarlarla bütünleşerek ulaştık. Bunu unutmak mümkün olmayacak.'' Fenerbahçe'nin sadece çok büyük bir kulüp değil aynı zamanda çok büyük bir aile olduğunu dile getiren Niang, şöyle devam etti: ''Benim buraya geliş kararımda da bunlar rol oynamıştı. Onun dışında da Fenerbahçe Avrupa'da, dünyada da zaten biliniyor. Ben de bunu bilerek buraya geldim. Bunu burada yaşadım, hissettim, gördüm. O zor günlerimizde taraftarın bize desteği, takımımız ile yöneticilerimizle birlikte yediğimiz yemekler, o zor günleri birlikte atlatmamız, tüm bunlar buraya gelmekle nasıl doğru karar verdiğimi bana gösterdi. Burada aile sıcaklığını gördüm. Bu yüzden yakın arkadaşlarıma, çevreme 'Fenerbahçe' dendiği zaman, sıcak bir yuva, milyonlarca taraftarın yarattığı enerji ve yüzyıllı aşkın tarihinden gelen bir güç olduğunu belirteceğim. Bu kelimelerde Fenerbahçe'nin büyüklüğünü anlatmak için yetersiz kalacak ama mümkün olduğu kadar Fenerbahçe'yi anlatmak istiyorum.' -''Hak ederek şampiyon olduk''- Türk futbolunda yaşanan sürece de değinen Niang, ''Öncelikle yaşanan süreçle ilgili, biz hep birlikte hak ederek kazandık ve hak ederek şampiyonluğu elde ettik. Bu anlamda hiç hak etmediğimiz bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçten bir an önce bu camianın çıkmasını diliyorum. Ben de sizlerle haberleşerek, bunun takipçisi olacağım'' ifadesini kullandı. Kendisinin de artık bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu vurgulayan Senegalli futbolcu, sarı-lacivertli taraftarlarla ilgili duygularını şöyle dile getirdi: ''Sezon boyunca özellikle zor günlerimizde maçlarda, antrenmanlarda, bize verdikleri destek, benim şu ana kadarki futbol kariyerimde çok fazla tanık olmadığım yoğun duygulardı. O yüzden bu anlamda geçtiğimiz sezon için onlara teşekkür ediyorum. Gönül rahatlığıyla söylüyorum; onların da sayesinde şampiyon olduk diyebilirim. Şampiyonlukta taraftarın katkıları da çok önemliydi. Şu anki yaşanan süreçte de inanılmaz bir destek veriyorlar. Bundan sonra Fenerbahçe'nin başarılarını ben de uzaktan izleyen bir arkadaşınız olarak kalacağım. Taraftarımıza şampiyonlukta katkıları için milyonlarca kez tüm kalbimle teşekkür ediyorum.''