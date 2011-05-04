-NİANG VE GÜİZA'DAN KÖTÜ HABER İSTANBUL (A.A) - 04.05.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının ardından dünü dinlenerek geçiren sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen 1,5 saatlik antrenmanda pas organizasyonlarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Sakatlık sorunları bulunan Niang, Dia ve Mehmet Topuz takımdan ayrı çalışmalar yaptı. Üç futbolcu bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan yönetiminde takımdan ayrı koşarken, topla çalışmada sorun yaşayan Niang ve çift kale maç sırasında adalesinde ağrı olan Güiza, antrenmanı yarıda bıraktı. -NİANG VE GÜİZA TAMAMLAYAMADI- Dia ve Mehmet Topuz ile yaptığı koşunun ardından, antrenör Arslan yönetiminde topla çalışmalar yapan Niang, attığı bir şut sonrasında sağ kalça bölgesinde acı hissedince çalışmasına devam edemedi. Antrenör Arslan ve kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık gözetiminde çalışan Niang, yaşadığı sorunun ardından bir deneme daha yapıp bırakıp tesislere gitti. Güiza'nın sol üst baldırında ağrı hissettiği için antrenmana devam etmediği, Mehmet Topuz'un ise sağ arka üst adalesinde zorlanmaya bağlı ağrılar olduğu bildirildi. Dia'nın ise sağ ön üs adalesindeki sakatlığının tedavisine devam edildiği bildirildi. -STOCH DİKKATİ ÇEKİYOR- Son haftalarda ortaya koyduğu performansın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyespor mücadelesinde ilk 11'de forma şansı bulan Stoch'un antrenmandaki hırsı dikkati çekti. Şampiyonluk mücadelesi takımı için önemli olan son haftalarda performansını yükselten Slovak futbolcu, antrenmandaki hırsı ve mücadelesiyle Kardemir Karabükspor maçında da formayı istediğinin sinyallerini verdi. Bu arada, Aykut Kocaman'ın, Stoch'un yükselen formuyla yedek kulübesinin yolunu tutan Caner ile antrenman sırasındaki konuşması dikkati çekti. Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.